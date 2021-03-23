台北市中華商場拆除前是許多人對台北的老記憶，近期改編自作家吳明益小說《天橋上的魔術師》的公視大戲，也喚起民眾對中華商場歷史的重視。國家圖書館今天表示，即日起徵集中華商場、西門商圈老照片，給民眾來一場中華商場記憶之旅。

台北市中華商場1961年落成啟用。位於今日中華路一段，共有一連八座三層之建物連綿，北起忠孝西路口，南至愛國西路口，緊鄰縱貫線鐵道與西門町商圈。商場啟用後，帶動周遭商圈快速發展，往來人潮絡繹不絕，曾是大台北地區最具規模的公有綜合商場。

進入1980年代，隨著台北市商業重心的東移和日益老化的商場建築，過往的繁華光景不再。直到1992年興建捷運西門站工程，八座名為忠、孝、仁、愛、信、義、和、平之商場建物悉數拆除。屬於商場的燦爛風華只能留在人們記憶中。

現在的中華路、西門商圈依舊遊客如織，商家林立、車水馬龍，只能遙想當年中華商場的悠悠時光。今年公視旗艦影集《天橋上的魔術師》，結合數位素材與特效，以天橋為符號，連結各棟商場間人們與時代的記憶，傳達「消失」的核心精神。重現台北市中華商場拆除前西門町的榮景。

國圖館長曾淑賢館長表示，國家圖書館負有徵集及典藏珍貴文獻之責，自2003年起建置「台灣記憶」系統，數位典藏臺灣各時代的歷史記憶與風貌，提供各界檢索利用。

「台灣記憶」系統設計分享功能，方便民眾上傳分享個人收藏的老照片。系統可標註分享者（姓名、電子郵件）及老照片（標題、年代、關鍵詞、描述、地理位置）資訊，透過照片「人、事、時、地、物」，呈現老照片精彩動人的故事。

曾淑賢鼓勵大家觀賞公視精緻大戲《天橋上的魔術師》時，也參與國圖老照片徵集活動，來趟中華商場記憶之旅。若民眾手中有中華商場、西門商圈的老照片影像，可與國圖聯繫（聯絡信箱：[email protected]）。

台灣記憶系統—照片上傳 https：／／tm.ncl.edu.tw／memorywindow？lang=chn。

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