為擴大自己電動車(EV)產業版圖，印度政府一直是動作頻頻。據悉，目前計畫向全球EV業者提供一項全新的誘因，並希望在五年內，打造一個規模在140億美元左右的EV供應鏈。此外，當地政府也希望印度製造，能為自己帶來口碑，以便分食全球日後出口與產業鏈市占率。

但事與願違，迄今為止印度因缺乏外來投資與國內需求疲軟，加上各個邦之間，缺少一套完整政策誘因，故印度想藉電動車減少對石油的依賴性與消除空污因子，目前而言根本是不可能的任務。

而印度政府從大半年前，就一直在想方設法理出一套全新的外資汽車投資計畫。現在大概的雛型是，打算用五年時間，祭出80億美元誘因計畫，藉此希望吸引全世界汽車產業，上中下游業者進駐。

而這個汽車投資計畫，已在收尾階段，應該在一個月內就會公諸於世。但是，有興趣的外資車廠，於4月1日開始就可遞件申請。

日後在印度投資的外商車廠，當地政府在計算過汽車產品或車用商品，分別運至全世界所產生的營收或出口金額後，這些車商可以收到來自印度返還的回饋金約4%到7%不等。若是EV業者的話，還有再拿到另外2％的成長誘因金。

重賞之下必有勇夫，特斯拉已摩拳擦掌地欲進入印度市場。至於福特、福斯以及印度本土的的塔塔汽車（Tata Motors）與馬恆達集團 (Mahindra & Mahindra)等國際車商，為符合全球未來更嚴格的空汙標準，也計畫砸下幾十億美元的EV投資案。

其實，期盼外資汽車產業進駐，只是印度國家戰略的一部分而已。因為當地政府希望，藉著總規模約270億美元，能把現已在中國大陸以及越南設廠的外商給吸引進來。以便日後，在全球供應鏈與和出口方面，獲得更大市佔率。

話雖如此，就汽車業來說，無論新玩家或是既有老手來說，在印度生產製造都會是一大挑戰。

例如，無論是利率還是電費都高不可攀，還有基建嚴重不足，加上物流價格過高等，都連在泰國與越南的生產成本，都比印度還要低許多。

有鑑於此，即使印度政府尚未發布的誘因計畫，要提供設廠外資回饋金，但在大環境都對生產製造不友善下，印度製造的成本也會高出5%到8％不等。

另方面，印度政府也預計，若全新誘因計劃成功執行，將在未來五年內，還會再帶進來140億美元投資金額，並創造580萬個新就業機會，以及超過40億美元的稅收。

同時，這項印度嶄新外資計畫，也還有設定門檻，以汽車製造商來說，全球營收必須達14億美元，零組件業者最少也得有0.69億美元。此外，汽車相關產品公司，每年成長率若沒有8％，就失去獎勵資格。

印度政府此舉，是因為現有受到補助的大企業，很多都缺少創新與成長性。所以，當地政府希望新的戰略計畫，能讓包括汽車產業都具有全球競爭力。

(時報資訊)