大潭發電廠為台灣最大的天然氣電廠，隸屬台灣電力公司，位於台灣桃園市觀音區大潭里，佔地約102公頃，為桃園市重要建設之一；該發電廠內使用大量天然氣作為主要發電燃料，也因此桃園市政府消防局相當重視該廠區的安全。

為強化廠區內部面對火災應變能力，廠方於今日辦理自衛消防編組演練，並特地邀請桃園市政府消防局第三大隊觀音分隊派員到場協助及指導。現場除演練火災初期時，廠內各部門之任務分工外，消防隊更提供相關案例分享，讓電廠人員更了解廠區裡的潛在風險，並且透過實際操作廠區內設置的消防栓、滅火器等消防安全設備，讓初期應變人員了解如何在火勢未擴大前執行滅火行動，最後操作CPR、AED等項目，教導廠區人員能在災害發生的第一時間搶救身邊人寶貴生命。

桃園市政府消防局第三大隊大隊長殷明坤表示，自衛消防編組為火災搶救上相當重要的環節，透過定期舉辦演練，使內部人員熟悉自衛消防編組運作模式；除發生火災應儘早通報外，如能在消防人員到場前，善用內部人力疏散員工或甚至能自行撲滅火勢，勢必能夠大幅降低火災造成的傷亡。

(中時 )