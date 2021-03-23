空軍志航基地飛官羅尚樺不幸殉職，羅父經過一夜的折騰，23日在臉書發文，並貼出65張照片，表達對愛兒的思念。

羅父告訴兒子「你的假期已經開始囉！整夜等候長江七號的到來。最終還是不敵不爭氣的眼淚，潰堤了！你的英魂永遠留在所有親朋好友的中。你在雲端，要看守住你捍衛的疆土喔~海闊天空！」

(中時 )