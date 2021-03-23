【F5E擦撞】假期已經開始 羅父憶兒眼淚潰堤 12:372021/03/23 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 羅父貼出與愛兒的合照。（取自羅父臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍志航基地飛官羅尚樺不幸殉職，羅父經過一夜的折騰，23日在臉書發文，並貼出65張照片，表達對愛兒的思念。 羅父告訴兒子「你的假期已經開始囉！整夜等候長江七號的到來。最終還是不敵不爭氣的眼淚，潰堤了！你的英魂永遠留在所有親朋好友的中。你在雲端，要看守住你捍衛的疆土喔~海闊天空！」 【F5E擦撞】南田海岸沖上大片機體破碎殘骸 潘穎諄上尉仍無蹤影 【F5E擦撞】照顧官兵照顧成這情況 國防部長邱國正致歉 (中時 ) #潰堤 #起床號 #響起 #父憶兒 #空軍志航基地 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【F5E擦撞】陸海空大搜救 300人沿岸搜尋潘穎諄上尉 10:152021/03/23 政治 【F5E擦撞】殉職飛官羅尚樺妻傳懷孕2月 臉書留言：留了禮物要我堅強 11:092021/03/23 政治 【F5E擦撞】飛官1殉職1失蹤 陳以信痛心：去年就要求換彈射椅 12:062021/03/23 政治 【F5E擦撞】揭戰機致命缺點 前空軍中將：很差 11:472021/03/23 政治 【F5E擦撞】影／羅尚樺孕妻現身殯儀館 走進靈堂瞬間淚崩 14:182021/03/23 政治 【F5E擦撞】「你的假期已開始」羅尚樺父親悲痛憶子 血淚文曝光 11:252021/03/23 政治 【F5E擦撞】失事導因炸射訓練脫靶？ 空軍司令部駁斥：不實傳言 10:462021/03/23 政治 【F5E擦撞】彈射椅年底才要換？網暴怒：政府寧養網軍 害死國軍 09:262021/03/23 政治 【F5E擦撞】飛官1殉職1失蹤 一聲巨響後3學生目擊座椅墜地 09:062021/03/23 政治 【F5E擦撞】罹難飛官羅尚樺新婚妻曝「已有2個月身孕」 心碎貼文：留了禮物要我堅強 09:042021/03/23 政治 【F5E擦撞】最新發現！徹夜搜尋失蹤上尉潘穎諄 軍方：找到飛行員鞋子 07:572021/03/23 政治 社會熱門新聞 大家都停它不停 女子駕特斯拉試自動駕駛 闖紅燈肇事翻車 - 社會 罕見意外 怪手拆老華王飯店13樓翻覆駕駛墜落慘死 - 社會 北市信義區8旬婦過馬路遭公車輾斃 肇逃司機遭帶回 - 社會 8500萬上空法拉利現身台北街頭 駕駛裝扮眾人驚呆 - 社會 2輛跑跑卡丁車國道飆速引側目 真實車款曝光：要價200萬以上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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