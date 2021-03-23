一名女網友表示，日前到好市多買東西，結帳時盒裝可頌竟有兩顆從盒中滾出來，令她直呼「真的太悲劇」，將其分享至網路，沒想到竟意外釣出不少苦主分享相似經驗，不過，一名網友則表示，日後只要再遇到相似情形，店員會再拿一盒新的，「這是好市多的SOP」。

原PO日前於臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》分享，每個月都會有一天例行去好市多採買，當日買了麵包、奶粉、半熟麵包等食品後，順手拿了一盒紅豆麻吉可頌，不料結帳時卻因東西太多手忙腳亂，導致兩顆可頌從盒中滾出來，由於商品都已結帳付款，她也不好意思將其拿去退貨，「悲劇！盒子好像不太緊啊！」

原PO買了盒裝的可頌，結帳時其中兩顆卻從盒中滾出來，令她崩潰，不少網友也分享相同經驗表示「買好市多甜點，真的要雙手捧好」。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

貼文曝光後，意外釣出不少苦主回應，「之前買回家只是放在副駕，轉個彎就滾出來」、「同樣是買可頌，拿去結帳差點整盒撒出來，還好先生反應快」、「看過一個阿伯騎乘機車，將整合泡芙放在腳踏墊，沒想到轉彎就去了半盒」，因此有網友提醒，去好市多買點心真的要雙手捧好、放好，結帳後趕緊用膠帶封盒，因為這種盒子真的太容易打開了。

留言中一名網友則向原PO建議，遇到這種況狀可以直接向店員換貨，並透露過去曾目擊一名媽媽將購買的麵包送上輸送帶時，結果整盒打翻，店員立刻拿了一盒新的給她，並表示「這是好市多的SOP」，有衛生疑慮就該拿去退，別跟健康過不去。

(中時新聞網)