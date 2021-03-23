美國費城半體指數22日反彈2.2％，台積電（2303）ADR更強彈3.12％，推升台積電今（23）日與聯發科（2454）同步展開反彈。台積電一早攻上603元勁揚10元、聯發科最高也攻上892元大漲11元，但外資賣盤尚未停歇，隨即雙雙面臨10日線反壓拉回。

台積電目前10日線剛好在603元，受到費半指數大漲及ADR強力彈升的激勵，今日一早急攻上600元且一口氣衝上603元，不過，10日線壓力不小，外資也持續站在賣方，22日賣超8,763張，賣壓依然不輕；早盤股價漲勢收斂、回至595元上漲2元，600元再度得而復失，成交量也明顯量縮，至午盤時僅有1.8萬多張。

聯發科近來走勢與台積電連動，聯發科今日一早衝上升892元，走勢相對台積電稍為疲弱，900元關卡壓力沈重，10日線約893元壓力也不輕，早盤最高衝上892元，外資賣壓也未紓緩，22日再賣超2,815張，為3月來第二高賣超張數。

(工商 )