2021年智慧城市展今日登場，中保科(9917)以「中保科技 智慧領航」為主題參展引領產業趨勢，若以2020年全年度營收來觀察，智慧城市相關業務營收占中保科約15%，副董事長林建涵指出，未來將持續與最新科技結合，依據不同城市需求，訂出不同的業務模式，針對各城市痛點推出服務，爭取最大商機。

看好智慧城市將成為下一波產業成長動能，中保科將物聯網整合經驗，轉移到智慧城市解決方案。2020年智慧城市最大案是協助高雄市發展智慧城市，建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等11項的智慧城市解決方案。中保表示，與高雄市的成功案例也吸引其他縣市詢問合作的可能性，其中包括有新的案源、既有合作單位也增加新合作項目。

中保此次參與智慧城市展，展覽區規畫五大場域「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」、實景呈現近50個智慧應用，展示中保科技集團整合與創新智慧服務如何走進民眾生活的食醫住行服務。

中保強調，這幾年台商回流與政府積極推動都市更新與危老案，中保科在智慧建築市場大有斬獲，業績連續兩年近20%成長。看好整體大環境以及建商對於智慧建築的需求強勁，且智慧建築是新建案興建的趨勢，會發展更多產品項目，以增加營收。客戶需求以中央監控系統、CCTV監視系統、門禁管制系統、停車管制系統、住宅影像對講保全系統為主。近年來，為了切入消費者市場，陸續開發增加社區公共資訊APP與住宅APP，以提供使用者更即時便利的貼心服務。

(時報資訊)