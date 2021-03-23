先進光(3362)及淳安(6283)公布2月自結數，由於2月逢農曆年長假，兩家公司同步虧損，其中淳安自結2月稅後虧損2700萬元，單月每股淨損為0.13元；先進光自結2月稅後虧損為970萬元，每股淨損為0.07元，今天兩家公司盤中股價都逆勢下跌。

敏實集團入主淳安電子後，即以車用電子產品為公司轉型主軸，2017年成立汽車相關事業群，看好車載鏡頭可望隨車用ADAS滲透率提升及自駕車時代來臨需求大躍進，淳安近兩年將研發重心放在車載鏡頭，目前倒車影像及環景等VGA及100萬畫素車載鏡頭已開始出貨給美、日及大陸車廠，並積極爭取德系客戶訂單，公司也持續研發4M(百萬)畫素、8M、AVM(環景偵測)、CMS(車用數位後視鏡頭)等高階鏡頭產品；公司去年宣布以4.2億元取得FITED 51%股權，目前淳安已派人進駐FITED，在車用相關產品布局已逐步到位。

隨著汽車產品布局發酵，車載鏡頭等車用產品產能將持續擴大，嘉興、無錫及越南三地廠區都將生產車載鏡頭，根據淳安規畫，2021年到2025年車載鏡頭產能將從200.8萬顆、296.3萬顆、671.1萬顆、772.2萬顆成長至983.8萬顆，在2025年達到年產1000萬顆目標。

淳安自結2月稅後虧損為2700萬元，單月每股淨損為0.13元，累計前2月合併營收為4.07億元，年成長317.71%。

大立光(3008)與先進光日前就侵害營業祕密相關案件達成和解，大立光亦於3月9日董事會決議，以每股29.92元取得先進光2000萬股，總金額為5億9840萬元，依私募發行新股後之股本計算，持股比例約15.2%。

先進光股價自與大立光公告和解之後連番狂飆，應主管機關要求公告獲利自結數；先進光自結2月稅後虧損為970萬元，單月每股淨損為0.07元，累計前2月合併營收為5.76億元，稅前盈餘為2060萬元，稅後盈餘為1860萬元，每股盈餘為0.14元。

大立光表示，此次參與先進光私募是先進光支付和解賠償金的部分條件，不會參與先進光公司經營，不會有業務相關合作，也不會取得董監事席次。

(時報資訊)