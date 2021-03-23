消息人士透露，美國拜登總統的顧問群本周將向他報告白宮正在研擬的基礎設施、氣候與就業計畫，這些提案的總支出規模可能高達4兆美元。

一名消息人士表示，拜登顧問群正在考慮的計畫總規模介於3兆至4兆美元，其中包括整修美國正在崩壞的基礎設施，以及應對氣候變化的措施。

另有消息人士表示，拜登的顧問群本周要與總統討論的一籃子計畫總額達3兆美元。

白宮發言人薩琪（Jen Psaki）周一則在推特上表示，拜登不會在本周公布提案，但其重點將放在就業，以及改善美國人的生活。她表示：「總統正在考慮各種方案、範圍，以及計畫規模，並將在未來幾天與他的政策小組討論，目前任何的臆測都為時過早。」

《紐約時報》周一稍早報導，拜登的顧問群準備建議他斥資3兆美元促進經濟發展、減少碳排放，以及縮小經濟不均的問題，且該提案將由龐大的基礎設施計畫打頭陣。

《華盛頓郵報》與CNN則報導，這個支出規模達3兆美元的方案將分成兩個部分，一個集中火力於基礎設施，另一個則著眼其他國內優先事項，例如普及學齡前教育、全國育兒措施，以及免費的社區大學等。

一位知情的政府官員證實有可能將該支出方案分拆為兩個部分。

此外，媒體報導，為了給該計畫籌措資金，美國政府考慮在十年內減少高達7,000億美元聯邦支出，並將最高邊際所得稅率從37%調高至39.6%。此前拜登已承諾，不會對年所得低於40萬美元的個人加稅。

(時報資訊)