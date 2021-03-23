在香港有「美容皇后」封號的唐安麒當年相中林志玲拍攝美容廣告，妙手打造台灣第一名模人氣，後來她出書分享讓林志玲從34B升級到35D、大腿變纖細的秘招。過去唐安麒有過一段婚姻，昨(22日)她罕見放閃，宣布和男友訂婚，甜蜜寫下：「一輩子能遇見一個毫不保留對你的人，是一種福氣」。

唐安麒過去以教人瘦身、美容聞名，早年她找林志玲拍廣告，透露滿分10分的話，林志玲走紅前身材只有6分，並指她原本胸部不大、下半身比較胖。而唐安麒後來出書分享林志玲的瘦身菜單，透露她早餐吃健康食品，中午喝用豆漿煮的享瘦餐，睡前搭配豐胸霜做5到10分鐘的豐胸運動，才養成魔鬼身材，唐安麒表示：「我就是把整個過程紀錄下來，讓大家知道其實一個普通的女孩子，要變成超級巨星是不難的。」

唐安麒被封美容皇后。（圖／翻攝自唐安麒 Angel Tong臉書）

縱橫美容界30多年的唐安麒，2019年接受港媒專訪透露，在她年輕時美容界良莠不齊，總給人不正派的感覺，她才決定用自己的名字當品牌，賭上信譽扭轉印象，幸好後來如願打出口碑，而她也是第一個請藝人代言的美容廠商，她表示：「我不想僅用明星代言，所以我想出了造星運動，自己創造出一個明星，將她變得更美更紅，這個就是林志玲」。

唐安麒宣布訂婚。（圖／翻攝自唐安麒 Angel Tong臉書）

唐安麒事業版圖之廣，傳聞全盛時期身家約有10億，2003年她和男友在美國登記結婚，後來生下1女，但兩人2014年離婚。據《東網》報導，唐安麒昨發文報喜宣布訂婚，寫下：「我與未婚夫都喜歡把戒指這樣戴。什麼時候結婚，不會另行公布，現在只想與支持我的朋友，分享我們的喜悅」。

唐安麒更指另一半是對的人，直說：「一輩子能遇見一個毫不保留對你的人，是一種福氣。在狂風暴雨時，他站在你的身前，為你遮風擋雨。在無人陪伴時，他總跟在你的身後，傾聽你的心聲。別人都關心你飛得高不高，只有他擔心你累不累。別人只要求你事事完美，只有他在意你的心情。不要弄丟一個對你好的人，不要辜負一顆真誠待你的心」，粉絲也獻上祝賀，說：「真的為你高興，找到真愛不容易」、「恭喜教主！好替你高興呀」、「恭喜老師，祝百年好合，永結同心」。

(中時新聞網)