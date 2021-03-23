台日桌球夫妻檔福原愛與江宏傑爆婚變，而女方目前單獨在日本工作，兩個孩子跟情動不便的母親，暫交由夫家這邊照顧，而福原愛在日本被拍到與高帥男約會過夜，反觀江宏傑不時曬育兒照，對婚姻的態度也偏向挽回，連日本方面都覺得他刷了一波好感度，但美女醫生黃宥嘉卻有不同見解，痛罵：「不在乎老婆的感受只在乎媽媽姊姊感受的男人都是大笨蛋」。

福原愛、江宏傑婚姻狀況不明，兩人各自發聲明，也都是不同的立場，而原本在江家接受照顧的福原愛母親福原千代，在疫情尚未結束的敏感時期，突然決定返回日本，江宏傑帶著一家老小到機場送別，無論現場跟孩子的互動，還是平時分享的育兒日常，都被日本方面讚賞，並以「江宏傑好感度暴增」來做為報導標題。

美女醫師黃宥嘉臉書po文。(翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書)

而相較於江宏傑被認為是想挽回婚姻的，福原愛則被爆已找好了律師，將長期抗戰，接回母親只是第一步，男方則是狂打「親情牌」，佔有優勢，對此，美女醫生黃宥嘉今轉發了相關新聞，大罵：「親情牌？曬你媽媽跟姊姊啦」，表示過去在婚姻中他不願跟媽媽、姊姊切割，現在才來曬小孩，根本莫名其妙。

黃宥嘉更說，江宏傑是台灣男人的借鏡，認為他不在乎老婆的感受，只在乎媽媽、姊姊的感受，這種男人「都是大笨蛋」，還酸說他又不是Line福原愛封鎖「一直發小孩照片利用小孩是？明明是婚姻中你自己週末才要回家的」，要他po出寄福原愛奧運球拍回本的郵局包裹，酸嗆：「連從媽媽的手裡拿回球拍的本事都沒有到底在演哪一齣！」。

(中時新聞網)