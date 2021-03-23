台灣旱象嚴重，中科園區上百家廠商進入節水大作戰。（盧金足攝）

成中恆營造架設水塔於台灣大道與自由路口鼎泰中城工地，設水龍頭提供民眾自由取用，讓民眾便利的提取水源。（盧金足攝）

台灣旱象日益嚴重，中科園區上百家廠商進入節水大作戰，成中恆營造有十處在建工程進行抽地下水，每日水量抽出超過十萬噸，為全台中市開挖抽束水量最多的營造廠，立即與中科各家科技大廠聯繫，目前台積電及大立光皆表達意願，台積電23日派廠務團隊至各工地視察水質與動線規畫，成中恆營造抽束水量已達台積電中科廠日用量的兩倍有餘，多餘的水也希望民眾能多多至工地取用，無償提供水資源使用，一同度過艱難的缺水危機。

繼勤美集團旗下璞真建設的台中「勤美之森」豪宅案工地，透過自動化監測系統控制地下水位，原本預計排放掉的大量地下水資源，主動聯絡台積電提供水資訊，為使珍貴資源不被浪費，成中恆營造善盡社會責任無償提供水資源使用，並積極與中科各家科技大廠聯繫，而目前台積電及大立光皆表達意願。

全台水庫告急，水資源日益匱乏且珍貴，台中市目前有超過三千個工地動工，市府也提出可以供水的工地，考量有的工地地下水取用點時常設立於圍籬上，取用較不人性化。

成中恆營造特別架設水塔於台灣大道與自由路口的鼎泰中城工地，並設置水龍頭提供民眾自由取用，讓民眾能夠更便利的提取水源，也能讓水資源更有效的使用。

成中恆營造特助楊士賢博士表示，成中恆營造成立三十年來已興建超過百件作品，公司大部分作品都需要開挖地下室抽取地下水，深知抽束地下水造成的水資源浪費。

成中恆營造研發團隊獨家開發出抽束水模擬計算程式，可3D模擬出抽束水工程的動態水平衡狀態，合理規畫馬達配置，並且結合馬達變頻式控制系統，配合建物載重減低排水量，以鼎泰中城為例，施工期間可以節省馬達電費130萬度電，還可以節省900萬噸的地下水排放，以同時達到工程安全、資源節約及水資源再利用的三項目標。

「希望能減少資源浪費，為社會做出更多貢獻」，楊士賢說，目前成中恆營造抽束水量已達台積電中科廠日用量的兩倍有餘，多餘的水也希望民眾能多多至工地取用，一同度過艱難的缺水危機。

成中恆營造地下水提取點：

1.台中市中區台灣大道一段與自由路二段口 (鼎泰中城工地, 預估水量77,000 噸／日)

2.台灣大道三段與至善路口 (富旺天際工地, 水量31,000 噸／日)

3.台中市大里區中山路73號 (軟體園區工地, 排水量14,000 噸／日)

4.忠孝路與復興東一街口 (購物商城, 排水量6,3000 噸／日)

(中時 )