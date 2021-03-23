我國在南美洲唯一友邦巴拉圭疫情嚴重，由於巴國不排斥中國製疫苗，因而衍生外交轉向疑慮。巴國外交部昨發布聲明表示，有關於號稱代表中國或是中國廠商願意提供疫苗，條件是和台灣斷交，這樣的做法毫無正當性，且有損巴拉圭國家主權。

巴國外交部聲明指出，對所有生產新冠肺炎疫苗的國家或是廠商採取開放態度協商採購，前提是供給須正當負責，具足夠保證及符合巴國衛生規範。有關於號稱代表中國或是中國廠商願意提供疫苗，條件是和台灣斷交，這樣的做法毫無正當性，且有損巴拉圭國家主權。

外交部拉美司司長余大㵢表示，疫苗取得不光是衛生問題，也是人道議題，更攸關巴拉圭人民性命。疫苗不該淪為政治操作工具與手段，我們反對任何一方以提供疫苗作為破壞台灣與友邦關係的附加條件。

余大㵢指出，針對日前有報導我國轉讓AZ疫苗予巴拉圭，完全是錯誤報導。我們是透過不同管道媒合疫苗廠商，讓巴拉圭得以洽購取得疫苗，我們也表達運用既有的雙邊合作架構，將其他計畫款項挪用為採購疫苗所需的經費，並不是要把我們的疫苗讓給他們。

(中時 )