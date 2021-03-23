李沛旭近年淡出演藝圈跨界健美界，去年更大方認愛小16歲女友趙紫谷，愛情和事業雙雙得意，經常在社群平台分享近況的他，近來因為上傳一張洗手的照片，竟遭IG判定「違反社群守則」刪文，沒想到打碼後再次上傳，讓網友看了直搖頭，紛紛驚呼：「更母湯，這樣越描越黑」。

李沛旭在IG曬出手掌心抹著洗手乳的照片，沒想到竟被IG判定「你的貼文違反我們的《社群守則》」，讓他不滿表示：「我踏馬的是違反了什麼」，不死心再次上傳後一樣遭到警告，只見他無奈表示：「各位，我放棄，上一篇再度被警告並刪除！原來社群守則演算法並不接受：『手掌裸露或清潔性行為』」，接著自嘲：「好啦好啦⋯我以後絕不在公共場合公開洗手就是了嘛，對不起社會大眾！Sorry」。

沒想到他將照片打上馬賽克後，反問網友：「這篇應該會過吧？」立刻引發網友議論：「小心又有用肥皂洗手派的要檢舉了」、「千萬別彎腰撿肥皂喔，否則會鬧更大」、「臉書的審查人員，腦袋真的很奇特」、「等等又來違反信息：原因，不符合正確的防疫原理」，留言全體歪樓讓所有人都笑翻。

最後他則是改曬套上塑膠手套拿肥皂的照片，接著表示：「對不起大家、引起了如此軒然大波⋯我以後不會再那樣了⋯⋯絕對會乖乖地依照社群規範來洗手的」，更語帶嘲諷表示：「防疫期間、請注重手部清潔喔p.s.這樣洗、我的手真的好乾淨喔！」調皮的行徑讓網友再次笑翻。

(中時新聞網)