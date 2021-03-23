AZ疫苗開始施打，由於歐洲傳出多起接種後出現血栓的案例，引發國人疑慮，金管會透露，已有1、2家產險公司在準備相關保單，送件後將會加速審查，市場傳出安達產險將推出保費僅200多元就能買到30萬元的保障，經記者致電求證，業者尚未作出正式回應。

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中22日一大早即到台大醫院接種疫苗，希望能讓大家安心，不過還是有民眾會擔心副作用，對於國內有沒有相關保單可以承保的問題，金管會表示，已有產險公司在加速研發可以提供民眾投保的保單，萬一民眾因施打疫苗出現身體不適，因而衍生出來的相關醫療費用，將有保單可以理賠，但因業者尚未正式遞件申請，詳細的承保內容、保費都還未確定。

由於這類屬於個人醫療費用保險的保單，屬於新型態保單，產險公司必須送件經金管會審核後才可上路，但為配合實際需求，金管會也表示會加快審查速度，盡速審查，讓保單上架。

對於民眾如果施打疫苗後出現身體不適需要治療時，其實如果本身已有醫療險，即可申請住院治療理賠，但不是每張壽險保單都有醫療險，新的疫苗險主要就是針對沒有醫療險，又擔心施打疫苗後可能會產生副作用的民眾，就可以考慮是不是要投保。

(中時新聞網)