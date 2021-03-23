隨著社會風氣越來越開放，AV產業也就越飽和，除了知名女優之外，大部分的AV女優都無法只靠拍片過活，曾經拿下2019年銷量冠軍的佐藤莉子就透露，她過去最高月收入才200萬日圓（約新台幣52萬元），沒有外界想像中多，現在更是有一餐沒一餐。

AV達人一劍浣春秋表示，佐藤莉子2019年的某部作品創下佳績，是當年賣最好的片子，不僅獲得5萬多個讚、預告影片播放超過88萬次的紀錄，連事務所王牌小島南都望其項背，但其實佐藤莉子並沒有表面上看起來的風光，賺得也沒有大家想像中的多。

先前佐藤莉子還在推特發文抱怨自己沒工作，希望片商能夠賞口飯吃，其實她一路走來並不容易，佐藤莉子高中畢業後沒有升學，在高爾夫球場當桿弟，由於懷抱著星夢，她經由介紹到「藝能事務所」，面試時才得知原來是拍AV，就這樣踏入暗黑界。

佐藤莉子必須邊打工邊拍片才能生活。(圖/翻攝自佐藤莉子推特)

儘管佐藤莉子之後曾以搞笑藝人身分出道，但依舊沒有紅，她只好重操舊業，回來拍AV，同時一邊在漢堡店打工，2019年爆紅後，她便辭職專心拍片，一劍浣春秋也坦言，這種素人系女優，如果不邊拍片邊兼職打工，日子會過不下去，「我只能說AV界真的越來越是個讓人知道世界有多殘酷的地方了。」

(中時新聞網)