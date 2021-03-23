歐盟外長理事會於3月22日對於在新疆大規模迫害人權的中國官員等實施制裁；中國外交部隨即針對歐洲議會議員丶各別會員國的國會議員丶學者等10名歐盟人士及4個實體宣布制裁。我外交部對中國政府的報復性作為高度遺憾並予以強烈譴責。

外交部發言人歐江安表示，我方同時注及，除美國、歐盟分別對於迫害維吾爾族的中國官員及公司進行制裁外，英國丶加拿大也於同日宣布對中國制裁。中國政府應正視國際社會主流的心聲及自由與人權的普世價值，儘速改正中國嚴重的人權迫害與缺失。

中國宣布的制裁名單包括多名有力支持台灣的友人及享譽國際的組織，例如：歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）、歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）、比利時聯邦眾院友台小組共同主席寇拉提（Samuel Cogolati），以及北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）所領導的「民主聯盟基金會」(Alliance of Democracies Foundation)等。

歐江安指出，外交部將持續與上述友人及歐盟、美、英、加等理念相近國家共同捍衛人權、民主、自由等價值，唾棄專制政權的威脅與霸凌。

歐江安強調，中國政府在國際上的「戰狼外交」已引起國際社會齊聲撻伐與譴責，中方的制裁作為只是凸顯中國共產黨政權的醜陋本質，毫無反省與改善的誠意，只會讓國際社會與台灣人民對其更加反感。儘速改善人權、撤銷對歐盟人士及相關組織的不當制裁，才是中方回應國際社會殷切期待的正道。

(中時 )