為了免費吃壽司郎改名「張鮭魚之夢」的中國醫藥大學張姓男大生，連日來不斷被起底愛貪小便宜的黑歷史，引起眾人關注。又有網友爆料，因店家發現張男到處詢問現場客人，願不願意付他400元，用他的身分證結帳，因此拒絕讓他們再使用優惠，而且原本被湊桌的人因結帳時苦等不到張男，最後只好自付8600元鉅額費用。

YouTuber「陳岳揚 Reezy」19日PO影片提到，在壽司郎巧遇張鮭魚之夢，因此現場湊桌一起吃壽司，但有網友爆料，張男因繼續在店內到處詢問其他客人，願不願意付他400元，用他的身分證結帳，由於張男的行徑誇張，被店家發現後拒絕讓其他消費者再使用免費優惠。

這名自稱「下一攤」的網友在陳岳揚影片底下留言爆料，因為張男逐桌詢問要不要付400元使用「免費優惠」，店家最後只好說「沒辦法再使用」，結果導致一開始與張男湊桌的YouTuber陳岳揚一行人反而沒用到優惠。

而且爆料者指出，當時張男指稱在別店還有另一個鮭魚團，所以要陳岳揚等人等他半小時，不料一行人苦等了2小時後，還是不見張男人影，最後只好無奈自掏腰包付掉8600元。

不過陳岳揚自己又在底下回應，「我們這桌有用到，用完後不久，店家就不收他身分證了」。由於陳岳揚與爆料者說法不同，有網友敲碗要求陳岳揚再拍續集，把事實真相交代清楚，痛批如果真的被放鳥，張鮭魚之夢就太過分了。

親自和已改三次名「鮭魚之夢」一起吃爆壽司郎(YouTube／陳岳揚 Reezy)

(中時新聞網)