無黨籍立委高金素梅。（圖／本報系資料照）

民進黨立委賴品妤。（圖／取自賴品妤臉書）

台灣政壇出現不少「女神」級政治人物，她們不僅坐擁粉絲愛戴，也不時成網路討論焦點。昨日（22）網友發起「台灣政壇正妹前三名」討論，包括國民黨立委許淑華、民進黨立委高嘉瑜與賴品妤、無黨籍立委高金素梅、國民黨台北市議員徐巧芯、無黨籍台北市議員林穎孟、無黨籍高雄市議員黃捷、時代力量前主席高鈺婷、外交部發言人歐江安都榜上有名。其中，今年將滿41歲的高嘉瑜與38歲的林穎孟，因年齡與外型差距太大，到底該排在「年輕組」還是「熟女組」，讓一票網友爭論不休。

網友昨日（22）在PTT論壇發表文章《台灣政壇正妹前三名怎麼排？》內文要求，將排名分成「年輕組」與「熟女組」兩個類組，發文網友更點名黃捷在「年輕組」必佔一席之地，民進黨台北市議員許淑華、有「港湖胖虎」之稱的高嘉瑜、剛與民進黨立委王定宇爆出「分租」風波的民進黨發言人顏若芳、總統府發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）則在「熟女組」名列前茅。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

文章一出，網友討論熱烈，紛紛提出心中的女神名單：「高金素梅永遠第一」、「秀蓮學姐、陳菊先輩、高嘉瑜」、「金門人：陳玉珍、陳玉珍、陳玉珍」、「黃捷、林穎孟、黃郁芳」、「年輕組黃捷，熟女組高嘉瑜」、「年輕組：林亮君、戴瑋姍、林穎孟；熟女組：高嘉瑜、陳瑩、蕭美琴」、「年輕組林穎孟，熟女組歐江安」、「高鈺婷很棒」、「我最近覺得認真的女人，特別是認真監督『民退黨』的女人才是最美，陳椒華越看越正點」、「KMT女超人許淑華No.1」、「陳玉珍、鄭麗文、高金素梅」、「年輕的話，我覺林穎孟」。

PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

值得注意的是，不少人點名林穎孟為「年輕組」美女代表，此說引發其他網友質疑：「林穎孟算在哪一組？給個年齡標準」、「林穎孟長相跟年齡搭不上」，認為林今年將滿38歲，應歸類「熟女組」才對；有人提出：「應該以40歲為界，40以上一組，以下一組」，網友則回應：「明顯針對我港湖女神」、「女人40還很年輕啊！」「高嘉瑜知道自己是熟女組應該會哭出來」。

(中時新聞網)