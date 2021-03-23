網路攻擊威脅全球，蔡英文總統今天要求各級政府，在推動智慧城市的同時，應重視應用中的資安防護。特別是透過物聯網取得的大量數據容易成為駭客攻擊的目標，必須積極強化資安技術，再協助產業，把解決方案整合輸出到新南向等更多的國家。

美中上周於阿拉斯加舉行的高層會談中，美國務卿布林肯將大陸網軍對美攻擊列為重要議題，由於大陸視台灣為網攻的練兵場，讓台灣網路防護愈形重要。

蔡英文總統今天出席「2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮」時表示，台灣正在迎向5G的時代，在前瞻預算中，針對5G發展的預算已經達到490億元，政府會加速、加量推動數位基礎建設的布建。

加上高雄的亞洲新灣區、台南的沙崙智慧綠能科學城，以及桃園的亞洲矽谷，各地的產業聚落跟試驗場域也正在擴大，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」的願景越來越近。

目前在各縣市都能看到智慧城市的應用成果。蔡英文以「智慧防災」領域為例，消防或醫護人員在出勤的時候，可以隨時掌握報案資訊、空間圖資及醫院病床等資訊；再搭配「消防救援車輛優先號誌」，就能讓救護的派遣更精準，把握黃金時間，守護民眾的生命財產安全。

她說，智慧城市確實改變了城市的治理，也創造出新的商機。迎接後疫情時代，面對AIoT應用更加普及的趨勢，她對台灣企業的技術能力、創新能量都很有信心。她勉勵各級政府要重視公私部門的跨領域協作，跳脫出本位主義，充分溝通協調，「這是推動智慧城市的關鍵」。

蔡英文也重申「資安就是國安」，要重視智慧城市應用中的資安防護。特別是透過物聯網取得、累積的大量數據，往往涉及個資，也容易成為駭客攻擊的目標，她要請政府跟業界，積極強化資安技術，才能讓台灣的智慧城市應用，既先進、又安全，成為全世界民主國家的典範。

她期待疫情過後「就是要加速發展的時候了」，並強調智慧城市展這幾年累積的能量將可以協助產業，把解決方案整合輸出到更多的國家，特別是鄰近的新南向國家，「就讓我們一起來努力」。

(中時 )