台灣健康空氣行動聯盟今(23)日公布2020年自動PM2.5年報，其中高屏地區年均值每立方公尺19.8微克，是全國最惡空品區，2020自動PM2.5年均值排名最差前11大測站中就有9處坐落高雄，環團呼籲，高雄市長陳其邁應該硬起來，實現無煤高雄。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，2020自動PM2.5年均值排名最差前11大測站中有9處坐落高雄；而最差的前14站就有11處是高屏測站。

六都排名部分，高雄連續3年慘奪自動PM2.5年均值第一惡的縣市，更連續4年為六都當中的「霾都」第一名。

葉光芃分析，2020年度自動PM2.5測站排名倒數的皆坐落興達或大林煤電下風處，煤電廠不僅是PM2.5排放大戶，當其燃煤排放同量PM2.5，毒性可能5倍於一般PM2.5排放，2到3倍於交通廢氣排放。

根據統計，PM2.5的健康成本估為GDP的6％，相當於台灣的全年國民醫療保健支出，以2019為例，該年醫療保健支出高達1兆2385億台幣，高雄市長陳其邁應積極向中央爭取興達立即除役，作為邁向無煤高雄的第一步。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，4月4日將舉辦反空污大遊行，盼高雄市長陳其邁回應脫煤民意及落實加入國際脫煤者聯盟參與宗旨，並儘速提出高雄無煤期程表，也要求全台最老舊興達煤電立即除役，而高雄燃煤汽電共生鍋爐共17座、23組燃燒設備也應在兩年中完成煤轉氣。

台南社大環境行動小組副研究員林政翰表示，無煤高雄也是救台南跨境空汚，要求台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁一起要求中央協助南高脫煤，共創無煤南台灣，莫讓兩都繼續當霾兄霾弟。

(中時 )