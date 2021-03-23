基隆市因應疫情，今年童話藝術節轉型為「童樂海子島」，市府規畫一系列活動，並準備6大好禮。（陳彩玲攝）

基隆市因應疫情，今年童話藝術節轉型為「童樂海子島」，市府規畫一系列活動，並準備6大好禮，包括限量守護獸口罩、上下課時間顛倒等，將於29日陸續登場，教育處表示，4月會不斷有驚喜出現，讓孩子歡樂度過兒童月。

教育處長林祝里表示，第1個禮物是「海子島樂園」，由共創及互動型裝置藝術組成的夢幻童趣樂園，設置在海洋廣場，將於29日盛大亮相；禮物2「童趣同樂-大翻轉」，4月1日全市小學將一起翻轉學習，上下課時間對調，創造不一樣的校園體驗；禮物3「日藏驚喜」，29日開始會有神祕快閃，4月每一日都隱藏著驚喜。

禮物4「童遊書海」，結合世界閱讀日，4月各周末舉辦親子閱讀活動；禮物5「你好，禮好」，市府訂製專屬於基隆孩子的神祕兒童節禮物，贈送全市2萬4000名的孩童；禮物6「城市尋寶趣」，市府研發虛擬實境教學APP「鄉基寶MR」，酷似教育版的寶可夢，透過平板或手機等行動裝置享受豐富的混合實境體驗，讓孩同從遊戲認識基隆在地的文化與景觀，進行城市探索。

教育處指出，民眾只要在4月1日到30日，在海洋廣場開啟「鄉基寶MR」APP，尋找躲藏在基隆市區3個景點的守護獸，完成闖關後，在「基隆市鄉基寶－城市尋寶趣」的Line官方帳號聊天畫面輸入「通關密語」，就會出現神秘獎品兌換券，可以憑券到基隆市政府1樓服務中心及旅客服務中心兌換神祕精美禮物。

此外，市府為替7隻可愛的守護獸找回屬於他們的名字，特別舉辦「鄉基寶守護獸命名活動」，邀請大家一同票選出心目中最符合守護獸外型並具基隆特色及創意的名稱。

市長林右昌表示，一年一度的兒童節是孩子們最期待的節日，鼓勵家長多陪伴在孩子身邊，一起享受親子時光滿滿的兒童月。

(中時 )