《2021胡潤中國大消費民企百強榜》23日發佈，華為以1.1兆元（人民幣，下同）價值成為中國大消費領域價值最高民營企業榜首；美的與海天則分別以5800億元、5000億元分列第二、三名。此外，前10還包括比亞迪、小米，以及蔚來、農夫山泉、格力、長城和安踏等企業。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，大陸的大消費企業越來越登上規模。榜單上有7成以上都位列胡潤中國500強，1成以上都位列胡潤世界500強。通過這份大消費百強榜，能夠看出大陸製造業的成功轉型升級，榜單上很多企業已經成為大陸先進製造的標竿企業。

據金融界網站報導，從產業別觀察，以食品、家電行業上榜企業最多，分別有14家、13家；其次是汽車、服裝行業，各有8家。而手機、汽車和家電三大行業上榜企業總價值占百強榜50％以上。

在地域分佈上，值得注意的是廣東以36家企業上榜遙遙領先；前10名一半來自廣東，包括前4名企業；浙江和上海分別以12家和11家位列二、三名。北京位列第四，上榜10家企業。

(旺報 )