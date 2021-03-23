AZ疫苗開打第二天，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在臉書分享施打後的身體狀況說，「沒什麼不適，精神也很好，只是會口渴一直想喝水」；不料，貼文留言處有一名醫護人員回應，指施打後燒了一晚；對此，不僅陳志金隨即回應「燒比較有效」外，台南市政府衛生局長許以霖也強調，「這是正常的副作用現象，就像打流感苗一樣」，至今全市施打疫苗的醫護人員都沒有出現異常反應。

陳志金昨天打完第一劑AZ疫苗後，今早在臉書《ICU陳志金醫師》分享施打心得說，「AZ疫苗注射第2天，沒有什麼不適、精神也很好，注射部位沒有紅腫熱痛，要壓下去才會有感覺一點點痠，昨天口渴一直喝水，可能只是心理作用；不過，多喝水是好事。……」

沒想到，在他PO文的下方，有網友留言說「我燒了一晚」，陳志金除隨即回應「嘩！燒比較有效」外，還強調「輝瑞、莫德那是第二劑較強烈，AZ是第一劑」；隨後，也有許多網友發言認同，並認為「有反應才比較有效」。

許以霖則指出，AZ疫苗打完後會發燒是正常的副作用現象，就像打流感疫苗也會發燒一樣，大家不必太過擔心。他還表示，AZ疫苗從昨天開打後，第1天只有50人施打，一旦有接種者出現異常反應，醫院都會通報衛生局，但目前並沒有任何問題。

(中時 )