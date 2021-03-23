前行政院長陳(沖)今舉行新書「流金歲月」發表會，該書以自身經歷，紀錄台灣金融發展的歷史，及金融環境的變遷。書中最受矚目的是當年在合庫擔任董事長時「被離職」的祕辛。當時下達「被離職」的關鍵人，也是現任的行政院長蘇貞昌；此也和近期泛公股行庫人事大地震有異曲同工之處。他在記者會上表示，一個經濟體不能只靠自已的內需，「睦鄰」是最重要的，很大的「鄰」更重要，能「睦鄰」人民的生活才會改善。

陳(沖)「流金歲月」一書中指出，2006年8月時，合庫公開招募現增到600億元，院長突然約見，劈頭就說，聽說你很不錯，想請你來院裡擔任政務委員。但事實上，當時行政院組織法規定的七位政務委員職位已經補齊，沒有缺額，何來政務委員名額最後人事簽呈未經祕書長、副院長複閱，即直接送回財政部執行，可見相當急迫。

對於當年的「被離職」，陳(沖)表示，那時正在處理合庫辦理增資，一舉將合庫資本適足率推上10%之上，讓合庫走向國際市場。我心中想的是完成了心願，所以對「被離職」並沒有難過。

對於當前的政經情勢，陳沖表示，1969年諾貝爾設經濟學獎仁．廷伯亨（荷蘭）曾表示，二個經濟體的貿易量影響，和GDP成正比和距離的平方成反比，也就是距離愈近的影響愈大。一個經濟體不能只靠自已的內需，「睦鄰」是最重要的，很大的「鄰」更重要，能「睦鄰」人民的生活才會改善。

陳(沖)表示，要拆「地雷」有時只是一念之差。

(時報資訊)