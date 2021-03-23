光磊(2340)淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場，2020年營運相對持穩，獲利僅年減約4.9%，每股稅後純益1.52元。董事會通過擬配息1.39元。以今日盤中26.9元計，殖利率約5.16%。

隨著LED市況好轉，光耦合器需求暢旺，光磊1月營收交出好成績。年增5成，2月營收仍年增27.25%，前2月營收10.48億元，年增39.78%。

光磊2020年營收55.9億元，年增3.18%，毛利率29.4%，歸屬於母公司業主淨利為5.75億元，年減4.88%，每股稅後純益1.52元。展望今年，感測元件仍扮演成長動能，另外，VCSEL產品通過組裝廠認證，公司期望今年成為新的成長動能。

光磊於2020年打入美系大廠智慧錶/穿戴裝置感測元件供應鏈，支撐去年業績。目前光磊主要感測元件客戶包括美系品牌大廠及韓系客戶，法人預期，今年美系客戶及韓系客戶穿戴應用訂單在2021年出貨情況仍有機會保持兩位數成長幅度，至於VCSEL是否放量，還要觀察。另外，系統產品需求因歐美經濟活動陸續恢復、預期2021年可望持續溫和復甦。

光磊先前祭出庫藏股，原本預計1月11日~3月10日，買回自家股票7500張，實際買回4599張，每股均價24.35元；庫藏股屆滿後，股價持續上攻。

(時報資訊)