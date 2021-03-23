「新竹左岸草地跑跑音樂趴」27日將左岸草原登場。（羅浚濱攝）

新竹市兒藝節活動滿滿！「新竹左岸草地跑跑音樂趴」27日將在新竹左岸滑輪公園及左岸草原登場，當晚在孔廟有「FOCA福爾摩沙馬戲團」，28日市立動物園則有歡慶突破200萬人次活動，市長林智堅力邀爸媽帶孩子到新竹同樂開趴！

林智堅表示，台灣疫情逐漸趨緩，市府為讓2021兒童藝術節暖身，籌辦一系列親子藝文活動，本周末有3場活動登場，邀請爸媽帶孩子出門走走，參與戶外活動。

第一場是27日下午3至6時的「新竹左岸草地跑跑音樂趴」，邀請知名兒童有氧教練及親善大使河馬樂樂，與大小朋友一起搖擺，「好玩的劇團」則帶來「動次動次」音樂劇，另有清新女聲盧菀呈的草地輕音樂。

為讓2至6歲孩子安全使用滑輪公園，當天邀請專業團隊規畫基礎教學體驗活動，並提供滑步車、安全帽，由專業教練指導入門體驗，體驗完即送收納購物袋1份，限量180位，歡迎家長事先上網報名。

另外，在狗狗公園前草地設有運動補給站、美食輕甜食市集、節能減碳環境美化宣導，當天民眾到左岸拍照打卡，即送「風收寶寶貼紙」1份，左岸開趴放電後的晚上7時，市府邀請「FOCA福爾摩沙馬戲團」，在孔廟前廣場演出劇作《馬戲派對》。

28日新竹市立動物園將舉辦歡慶遊客突破200萬人次活動，當天入園者可參加抽獎，20名幸運兒可享一年無限次免費入園；還有光影表演、動物臉譜彩繪活動及闖關活動。

此外，動物園補充，27和28日兩天周末，若民眾身份證字號有「200」，出示證件即可免費入園，在園人數達1500人即啟動人流管制，請民眾配合。

(中時 )