行政院長蘇貞昌今天至立法院備詢，國民黨立委羅明才質詢台灣經濟現況，蘇貞昌表示，以全世界經濟狀況來比，台灣去年跟今年的經濟情況都是亞洲四小龍之首，更是全面已開發國家第一名，台灣不但防疫世界第一，經濟發展成績也是最好，還會繼續去努力。

羅明才質詢，雖然股市超過1萬6000點，但是真正在漲的就是那幾支股票，都是半導體產業，傳統產業都沒有漲到，這代表國內的經濟發展嚴重失衡，將來經濟發展要怎麼走？

蘇貞昌則強調，以全世界經濟狀況來比，台灣去年跟今年的經濟情況都是亞洲四小龍之首，更是全面已開發國家第一名，台灣不但防疫世界第一，經濟發展成績也是最好，台商回來超過一兆一千億、外資大量投資台灣，且台灣民主程度跟經濟自由都被世界評比名列前茅，政府還會繼續去努力。

羅明才表示，香港經濟大不如前，金融評比一直下滑，有沒有可能讓台灣取代香港，新加坡？成為亞太營運中心或大中華的經濟重鎮？蘇貞昌說，這就是因為被中國弄上一國一制還是兩制的結果，香港好好的東方明珠變今天這樣，雖然疫情嚴峻，但是台灣反而最安定，政府人民一起合作守住疫情，現在是經濟最好的，我們吸納人才、歡迎高端人才來，去年香港來的人才倍數成長，是前年的兩倍。

國民黨主席江啟臣則質疑蔡政府雖說要降低對中國大陸貿易依賴，力推新南向政策，不要把雞蛋放同一個籃子，但實際上若拿對中國大陸貿易額跟新南向國家來比，中國大陸的比例是逐年提高，新南向是逐年下降，2011年時對陸是40.3％，去年提高到43.9％；蘇貞昌則認為這是數字解讀問題。

江啟臣認為蘇貞昌應該講清楚台灣將來的國際經貿戰略佈局是什麼，CPTPP或是其他國際貿易組織、協定是否能有進展？蘇貞昌表示，加入國際貿易組織包括CPTPP都是政府一直在努力的目標，但是CPTPP涉及很多國家，今年輪值國是日本，已經做了很多努力，但沒辦法給出何年何月何日。

蘇貞昌強調，他認為最重要就是不要依賴中國大陸，新南向跟加入國際經貿組織都是在努力的目標，台灣這幾年經濟情況一直在好起來，雖然整體來看，好像沒加入國際組合，但事實上「整體經濟情況是最好的啊！」

(中時 )