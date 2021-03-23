今有最新民調揭露台灣政黨支持度，結果顯示高達3成選民對民進黨的支持度最高，但網友訝異的是民眾黨和基進黨支持度竟比想像中的高，有網友得知基進黨支持度有5趴時，直呼台灣完蛋了。

台灣民意基金會今（23日）公布最新民調顯示，在政黨支持度的部分，民進黨30.1%最高，其次為國民黨18.4%、民眾黨12.8%、時代力量5.8%、台灣基進4.7%，另有26.5%的民眾未表態。

此外，對於蔡總統治理國家的方式，有5成8的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，2成7不贊同，贊同的人比不贊同的人多 31 個百分點；對於行政院長蘇貞昌施政滿意度，6.4％非常滿意，38％還算滿意，20％不太滿意，13.1％一點也不滿意，顯示5成4基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，3成3不滿意。

對於這個結果，批踢踢網友訝異的是民眾黨和基進黨竟有12.8%和4.7%的支持度，「台灣基進4.7」、「基進值5趴，台灣完了」、「可憐…時力要被基進趕過去了」、「4%換人當惹」、「基進這種垃圾黨還有4%」、「新4趴仔基進」？

還有網友認為，「民進黨怎麼可能才30%，應該是300%吧，每個人都想投三票」、「民進黨有30%」、「DP沒超過50%？看來不可信」、「難怪藍白要合體，加起來才能贏民進黨」、「得民調得痔瘡，民調是冷冰冰、民心熱呼呼」。

這次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司於3月15和16日進行調查，成功訪問1079位年滿20歲的台灣民眾，信心水準為95%，抽樣誤差約正負2.98個百分點。

(中時新聞網)