為歡慶兒童節，市長林智堅宣布「小小市長就是你-打造你的樂高城市」樂高展，將在兒童節連假的新竹市兒童藝術節登場，市府大廳屆時有樂高版「巨型」摃丸湯，還有「縮小100倍」的新竹州廳，大小朋友還可免費玩樂高、組樂高，再透過投影打造樂高城市。

林智堅開箱「6倍大」的樂高版擬真摃丸湯和「1：100」樂高版新竹州廳，說這兩項作品都由全台唯一樂高認證大師黃彥智製作，還原度真的很高，尤其摃丸湯上還細膩用樂高撒上香菜，新竹州廳則是很細膩呈現建築之美，展期長達10天，可讓民眾玩得盡興，完成闖關任務就可獲樂高文具組。

城銷處說，樂高展還搭配新竹冷知識，讓大家更了解新竹歷史文化，還能親自動手做，用樂高拼砌自己夢想城市，投影於一旁牆面上的「未來樂高城市」街道，參與體驗並完成闖關的民眾，即可取得小小市長認證，獲得樂高城市資料夾、城市系列貼紙。

城銷處補充，樂高好玩也好拍，本次展覽還首度還原樂高場景，打造3.5公尺的牆面，讓民眾進入拍照、還可跟經典樂高人偶合照。

兒童節連假，新竹市將在4月2日至5日舉辦2021兒藝節，左岸將變身成「風的運動場」，有六大巨型遊具，讓孩子們體驗高空穿越，州廳晚上還將用光雕說童話故事、周邊還將有街頭藝人表演、市集。

市府推出「來去竹市住一晚」方案，13家飯店旅宿業者配合兒藝節，推出住宿優惠、贈送動物園、遊樂園門票或精美小禮，邀各地民眾兩天一夜或三天兩夜到訪竹市，玩兒藝節拚樂高看光雕。

(中時 )