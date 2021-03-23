日本與德國昨天簽署共享安全保障上重要情報及防止洩漏的「情報保護協定」，除了讓雙方更易於共享相關情報，也可以進行裝備品出口與聯合訓練，推動在印度太平洋地區的合作。

日本共同社報導，中國在印度太平洋地區強化發展海洋的動向，讓德國近年來也相當關注，制定了有關該地區的政策方針並計畫派遣艦艇前往該地區。日本方面則考量透過順暢情報交換來推動日德合作。

日本外務大臣茂木敏充和德國駐日大使萊佩爾（Ina Lepel），22日在日本外務省簽署「情報保護協定」。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）2019年2月訪日時，曾與時任日本首相的安倍晉三就簽署情報保護協定達成大致協議。日本在此之前已跟美國、英國、澳洲等國，及北大西洋公約組織（NATO）簽署情報保護協定。

去年9月，德國公布了全面彙總對印太地區外交、安保和經濟等舉措的「印度太平洋指導方針」，還表示今後將派遣德國海軍巡防艦前往印太地區。

朝日新聞報導，日本外務省相關人士說，雖然因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情關係延後簽署協定，但從結果來說是個好的時間點。

陸續對中國採取嚴厲態度的歐洲各國，為了牽制中國發展海洋，開始強化在印太地區的參與。德國今年正計畫派遣巡防艦前往印太地區，也在檢討跟日本自衛隊進行聯合訓練。

日本外務省指出，茂木在簽署後的雙方會談中，對德國有意派遣巡防艦表達歡迎之意。日本政府相關人士說，在日本與歐洲各國持續發展合作關係的情況下，終於在過去欠缺的和平方面有所開展。

(中央社)