【LIVE直播】AZ疫苗首日接種人數結果 指揮中心例行記者會說明 ｜2021.3.23

台灣昨天首日接種英國牛津大學和阿斯特捷利康合作開發的AZ新冠疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天一整天的接種人數，累計到今天中午十二點前，已經有1578名醫護完成第一劑的施打，不良事件為一件，1名北部醫護人員出現發燒症狀，屬於非嚴重不良事件。

疾管署防疫醫師林詠青表示，嚴重不良反應事件根據法規有一定規範，死亡、危及生病、需要住院、或是延長住院、永久性傷殘，這些都是屬於嚴重事件，其餘發燒、接種部位腫痛、疲倦等則屬於非嚴重不良事件。

莊人祥表示，目前收到不良事件通報有1件，屬於非嚴重不良事件，個案出現發燒症狀，為北部的醫護人員。

莊人祥強調，指揮中心對外說明的會以嚴重不良反應為主，今天報上來的是初步一天的結果，可能昨天發生、今天還來不及報上來而會有時間差。

莊人祥表示，會將相關資料每天更新在網站。另外Vwatch今天早上已經有超過一千人加入，但還沒有收到資料。

至於第一天接種僅有1578劑比較少，莊人祥說，是因為是全新的疫苗，醫院算是試營運的概念，另外打了疫苗會有發燒等副作用，各個醫院也會將醫護人員分開施打，這也是第一天比較少的狀況。

這兩天會再看後續醫院施打的狀況，應該會較加速。有任何不良反應，會每天都更新。

而防疫五月天中已經有指揮官陳時中、專家小組召集人張上淳接種，外界好奇剩下三人會不會也接種，莊人祥說，周署長、他自己以及羅一鈞副署長都是屬於第二順位，「醫護打完之後我們才會開始打，且除了AZ以外還有其他選擇，我還在思考中無法回覆。」

至於，國產疫苗部分，莊人祥說，指揮官陳時中昨天已經說明，還在採購當中，時間未確定，價格部分，莊人祥說指出「我知道這部分，但目前為止我沒辦法再多說什麼。」

(中時新聞網)