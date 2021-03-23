大陸「泡麵雙雄」接連在3月下旬揭露去年成績單。康師傅22日發布2020年財報，顯示去年實現收入676.17億元（人民幣，下同）、年增率9.1％，全年毛利率上升1.29個百分點，至33.17％。但統一年報則相對遜色，日前財報顯示去年營收227.61億元，較上年上升3.4％，但毛利率35.4％則較去年下降0.6個百分點。

同時被稱為大陸泡麵第三大品牌的今麥郎，也正向A股進行衝刺，對統一在泡麵市場的第二大地位發起挑戰。據《國際金融報》引述中國食品產業分析師朱丹蓬直言，如果今麥郎上市成功，2021年有相當大機會超越統一，成為大陸泡麵行業的第二大品牌。

據陸媒引用英敏特數據指出，按泡麵銷售額數據計算，2018至2019年，康師傅的市占率從48.2％下降到46.6％，統一從17％下降到16.3％。而今麥郎從14.1％上升到15.8％，與統一之間的差距僅剩下0.5個百分點。營收規模方面，據之前今麥郎發布的2019年財報，當年度營收已達到218.49億元，僅低於統一不到2億元。

(旺報 )