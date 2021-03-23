士林地院23日進行今年第1場國民法官模擬法庭演練，蔡英文總統下午1點25分抵達法庭旁聽，進入時對於媒體提問民調上升7％，以及本案可判死刑，是否與廢死有關，均未回答。隨即由司法院院長許宗力、副院長蔡烱燉、祕書長林輝煌、臺灣高等法院院長李彥文、刑事廳廳長彭幸鳴、法務部部長蔡清祥等人陪同直接進入法庭，蔡英文首次參與國民法官模擬法庭活動。

司法院院長許宗力稍早面對媒體訪問時說，國民法官是司法院重大政策，士院對於模擬法庭非常有經驗，因此邀請蔡總統出。許接著說，本件是擬真法庭，使用起訴狀一本，由檢察官當場遞出，總統並不清楚案件。

2021年3月23日上午起，連續3日，本次模擬法庭仍以擬真方式演練。模擬法庭所審理之案件由檢方選案及遮隱卷內識別性資料，由檢方自行與辯方聯繫時間、方式為證據開示。本次檢方挑選的案件，施姓男子因在監服刑，妻子為了徹底斷絕關係，到醫院進行引產，出獄後施男持槍到妻子工作地，憤而朝眉心開槍，妻子當場死亡。

士林地院表示，由於本間被告坦承犯行，本次模擬焦點集中在量刑辯論，今從國民法官複選名冊中，隨機抽選120位候選國民法官，計有46位候選國民法官到庭參與國民法官的選任。經過詢問、檢辯雙方行使拒卻權之選任程序，選出6位國民法官及4位備位國民法官。

模擬法庭由刑事第一庭庭長黃于真擔任審判長，張兆光擔任受命法官，李小芬擔任陪席法官。3月23日上午進行國民法官選任程序，同日下午及24日行審理程序調查證據，25日為事實、法律及科刑之辯論及評議，預計於下午3時30分宣判。

(中時 )