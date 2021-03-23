空軍2架F-5E單座戰機昨(22)日下午3點許驚傳擦撞意外，羅尚樺搶救後仍宣告不治，潘穎諄上尉仍在搜救中。羅尚樺本月初才剛新婚，其妻已有兩個月的身孕今並發文表示「留了禮物要我堅強」，令人鼻酸。而她今日也被拍攝到戴著口罩、憔悴赴殯儀館的身影，一進靈堂後更瞬間淚崩，全身癱軟需要旁人攙扶。

國防部空軍4架F-5E戰鬥機昨日於台東志航基地起飛執行訓練任務、為4架編隊飛行，其中2架F-5E戰機（2號機、4號機）疑似空中擦撞墜海，事發在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，2名飛官均跳傘。昨下午4時在海上發現羅尚樺，經送台東馬偕醫院搶救，宣告不治；另名失聯的潘穎諄則持續搜尋中。

羅尚樺妻子在今早於IG上貼出限時動態表示已有兩個月身孕，但止不住對罹難丈夫的思念，更說「我知道你怕我一個人撐不下去，所以留了禮物要我堅強」；後來她也被拍到進殯儀館，畫面中她身影憔悴，需要旁人攙扶，更在走進靈堂後崩潰痛哭，令人鼻酸。

而國防部長邱國正今中午也赴台東殯儀館，拈香弔唁殉職飛官羅尚樺，並向罹難者及搜救中的家屬致歉，保證後續搜救工作不會停止。

羅尚樺妻子現身殯儀館(中天新聞提供)

羅尚樺妻子現身殯儀館(中天新聞提供)

目前羅尚樺妻子與羅家人已從殯儀館出發，前往事故地點「屏東牡丹鄉岸際旭海漁港」招魂。

(中時新聞網)