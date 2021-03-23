做事留餘地，真的不知將人逼到牆角，對方反擊起來會是怎樣的力道！女星鄭仲茵上節目分享自己朋友的真實經歷，透露朋友為了結婚買了新房，想節省費用，因此裝潢殺價時殺得太兇，結果梳妝台被放進謎樣物品，導致親婚妻子每晚都做出詭異的舉動。

鄭仲茵上《11點熱吵店》節目，分享朋友殺價得不償失的故事，表示這位朋友因為結婚而裝修新房，當時為了省錢討價還價得很兇，但仍是談好了，經過約半年，他婚禮辦好後，房子也裝潢好了，朋友就帶著新婚妻子入住，開始了新生活。

而小倆口生活稍微穩定後，長輩開始催生小孩，這位朋友也有要生孩子的想法，但卻發現老婆晚上會變得怪怪的，會一直坐在梳妝台前梳頭髮，對著鏡子自言自語、唱歌，他有對老婆提出要來「滾床單」，但每次都等到睡著，小孩的事自然是沒下落。

男方終究覺得事情不能這樣下去，因此去廟裡找了師父來看看，結果師父一到現場，就說：「你老婆是不是晚上都不睡覺，自言自語？」，還問他交屋時有沒有檢查房子？竟講到墳墓的事情，說葬的是個女生，所以太太才會每天在鏡子前面梳頭。

男方聽了師父的話之後，仔細思考後，覺得問題肯定是梳妝台，於是開始檢查，最後在抽屜下面發現一塊謎樣的東西，竟是人家墳墓裡用的板子，讓他嚇到不行，趕緊將整個梳妝台燒掉，並且找師父做個法會迴向給亡者，老婆才恢復正常，不久後就懷孕了。

(中時新聞網)