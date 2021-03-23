華祺擬發配每股現金股利1.9元 14:212021/03/23 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼螺絲大廠華祺（5015）去年稅後淨利為1.17億元，每股稅後淨利為1.94元，擬每股配發現金股利1.9元，配發率達97％。 《文創股》橘子2020年獲利達半個股本 擬配息4元 騰訊音樂股價飆新高 聯手華納音樂成立新廠牌 (工商 ) #華祺 #每股 #擬發 #現金股利 #不銹鋼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》睽違兩年 精英擬配息0.1元 08:182021/03/23 財經 微星擬配息6.1元 歷年最高 04:102021/03/23 證券．權證 美食2020每股大賺5.64元 04:102021/03/23 證券．權證 《光電股》奇偶109年每股賺1.78元 擬配息1元 08:182021/03/23 財經 《通信網路》統振去年每股賺1.63元 擬配息1.4元 09:262021/03/23 財經 《觀光股》美食去年獲利逆勢回升 每股賺5.64元、擬配息4元 07:442021/03/23 財經 科嘉去年營運爆發 創三新高 04:102021/03/23 證券．權證 橙的電子 擬配息0.14元 04:102021/03/23 證券．權證 配息7.5元同創新高 全家 去年每股大賺9.54元 04:102021/03/23 財經要聞 《其他股》東哥去年獲利翻倍、每股賺1.04元 擬配息1元 11:252021/03/23 財經 智伸科 本季營收拚新高 04:102021/03/23 證券．權證 財經熱門新聞 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 去年稅後大賺760億元 國泰金擬加碼配息 - 財經要聞 - 工商時報 台幣連六貶 收今年新低 - 財經要聞 - 工商時報 現代和起亞在陸出現巨額虧損 擬以高階品牌捲土重來 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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