亞洲最大智慧城市專業展「2021智慧城市展」23日登場，中華電信連續八年參展，董事長謝繼茂親自出席，今年是台灣5G開台服務的第二年，5G服務加速商轉，中華電信今年以「多元智慧串聯城市無限未來」為主軸展出中華電信與國際智慧物聯網接軌的二大擘劃藍圖「5G智慧應用」及「智慧城市」。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，2021智慧城市展共展出17個智慧創新服務，包括10項5G應用及7項智慧城市應用，其中，5G企業專網最大亮點在於MEC解決方案，由中華電信自主研發5G智慧管+，連結愛立信n78 5G 獨立組網(SA)基地台及5G核網，以及明泰n79 5G SA基地台、陽明交通大學5G核網，共同打造n78與n79並存的5G企業專網場域。

另外，MEC解決方案透過凌華科技提供的自主移動機器人，即可以在企業專網中運行智慧工廠應用，簡志誠強調，目前MEC整體解決方案的合作廠商除了凌華，還包括仁寶、明泰等廠商。

中華電信強調，5G創新應用未來將輸出國際市場，中華電信鎖定東南亞市場，去年已開拓印尼、泰國、越南，預期2021年5G智慧解決方案整場輸出國際市場對於該公司營收貢獻將較去年10倍成長。

(工商 )