Google旗下Android作業系統今天傳出異常，部分用戶一開啟Gmail等App就閃退。Google今天說明，原因為WebView系統元件出現問題，正在進行修復。

Google發布聲明表示，「已發現WebView出現問題，導致有些應用程式無法在部分使用者的Android手機上被正常開啟。我們正在確認受影響的範圍，並同步進行修復工作。」

WebView系統元件採用Chrome的核心技術，可讓Android應用程式顯示網頁內容。Android裝置都預先安裝WebView，並會持續更新這項元件，確保用戶取得最新的安全性更新和其他錯誤修正檔。

根據Google Workspace狀態資訊主頁，Google在今天上午7時5分發現Gmail出問題，受影響用戶無法在Android作業系統上使用Gmail App。Google建議用戶先改用電腦網頁版Gmail。（編輯：張良知）1100323

(中央社)