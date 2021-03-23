PURPLE教學指南1

NCSOFT旗下手遊《天堂2M》公開事前預約總成績突破352萬人次，今（23）日下午13:00開放事前下載遊戲程式，24日0點正式開戰。

《天堂2M》自開放事前預約以來，不斷超越台灣手遊紀錄，成為天堂系列IP產品巔峰代表作。遊戲將於24日0點正式上市，今（23）日下午13:00開放事前下載，支援預約下載平台有iPhone（iOS）、Android（AOS）、PURPLE（Windows）。Android（AOS）請至Google Play商店搜尋「天堂2M」後進行預先下載；iPhone（iOS）請至App Store商店搜尋「天堂2M」後進行遊戲下載。

《天堂2M》23日下午1點開放事前下載。(圖/遊戲公司提供)

除了宣布遊戲開放下載外，NCSOFT今日也同步公開遊戲代言人，為符合遊戲「超越」精神，特別邀請不斷超越自身的國際級影星金城武，擔任《天堂2M》台日兩地遊戲共同代言人。

《天堂2M》代言人金城武。(圖/遊戲公司提供)

這是NCSOFT首次邀請國際級藝人擔任跨國共同代言人。由本身也是遊戲玩家的金城武拍攝個人演藝生涯的首支手遊廣告，以他獨富個人風格的演技表現來演繹《天堂2M》「唯有天堂，才能超越天堂」的品牌精神。

此次金城武為《天堂2M》拍攝的廣告，可說是台灣遊戲史上最高規格廣告拍攝，並以實景搭建，打造超越現實的寒冬場景，以電影規模來拍攝商業廣告。完整影片將於24日0點遊戲上市同時首播。

搭建實景打造寒冬場景。(圖/遊戲公司提供)

實景打造雪中木屋。(圖/遊戲公司提供)

《天堂2M》將在3月24日0點於台灣、日本同步上市，除了開放角色預約時的54台伺服器外，也將視情況調整追加新伺服器，以期所有玩家都能盡興暢玩。官方唯一推薦模擬器【PURPLE】也推出了「完成整備、開戰倒數」活動，有興趣的玩家不妨至官方網站查詢。

(科技)