高雄市鳳山區出現性騷擾惡徒，一向嚴厲譴責性犯罪的高雄市議員黃捷，收到民眾投訴後，立刻責成鳳山警分局，盤點捷運站及周遭社區監視器。今（23）日黃捷在臉書表示，「抓到了，性騷擾惡徒！」並強調，對於性犯罪絕不寬貸，就算是南投警察之子也應受罰。

黃捷指出，日前接獲多位民眾投訴，稱鳳山出現一位性騷擾惡徒，在清晨近身跟蹤捷運站附近的上班女性，除了會持續死盯受害人的私密處外，還會裝作不經意，刻意用手肘及肩膀撞擊女性胸部，且受害人還不只一位。

黃捷譴責性犯罪，對性騷擾、性霸凌或性侵害案件絕不縱容。（圖／摘自黃捷臉書）

收到民眾投訴後，黃捷立即與當地派出所聯絡，警方透過監視器畫面調查，很快就掌握犯罪人的犯罪事實，將性騷擾惡徒繩之以法。她也責成鳳山警分局，盤點捷運站及周遭社區監視器，確保民眾安全。

黃捷強烈呼籲，不管是出社會的成年人、在學的莘莘學子，或是南投警察的兒子，只要是觸犯性暴力等刑法，同樣都要受到處罰，並呼籲大家恪遵性別分際，尊重每個人的身體自主權，對於性騷擾、性霸凌或性侵害案件她絕不縱容，也絕對不會退縮。

對於黃捷提到「南投警察的兒子」，網友笑說，「南投田sir叫你兒子出來打球囉」「小心被南投縣政府罰款喔」，仗著自己老爸是警察欺負同學，真的是挺惡劣的。

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(中時新聞網)