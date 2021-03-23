台中市政府民政局長吳世瑋23專案報告「最後一哩路的送行者服務」。（盧金足攝）

台中市衛生局長曾梓展專案報告「衛生所行政相驗服務」，每年到宅行政相驗服務量約5200件，占中市每年死亡人數約30％。（盧金足攝）

台中市府對公墓進行綠美化。（盧金足攝）

台中市府推廣樹葬與海葬等綠色殯葬，樹葬區域涵蓋北屯、神岡及大雅共3.9公頃，使用率達63.57％，海葬迄今已服務近80名往生者。市長盧秀燕23日在市政會議表示，市府會持續改善殯葬環境，提倡節約與環保，例如紙錢集中燒、大型祭拜祭典一人上香其餘雙手合十祭拜等，殯葬習俗簡約又不失莊重。

由民政局長吳世瑋今日在市政會議專案報告「最後一哩路的送行者服務」，盧秀燕表示，「死者為大」，她上任後分年編列約20億元改善台中殯葬環境，包括整修既有殯儀館、新增設備、增建納骨塔生命紀念館等，提供市民良好的殯葬環境，其中，東海殯儀館的火化爐及空污防制設備老舊影響空品，這次市府分3年全面汰舊換新，期達到環保節能減碳之效。

盧秀燕指出，大甲殯儀館東側聯外道路狹窄，殯葬隊伍眾多往往會車困難，市府規畫拓寬道路為8米，預計7月下旬完工，屆時有效改善車流，回應地方居民10多年來的心願。市府持續精進台中治喪環境，推出各項便民措施，滿足符合現代社會習俗的殯葬需求，她勉勵市府團隊好還要更好。

吳世瑋強調，「盧市長上任後執行藍天白雲計畫，編列1億5346萬9000元，分3年辦理汰換空汙設備及火化爐具」，去年完成東海殯儀館2座火化爐及1套空汙防制設備，及崇德殯儀館2座環保金爐（A、B爐，大型金爐）的洗滌設備汰換。

今年持續汰換東海殯儀館4座火化爐及2套空污防制設備，及大甲殯儀館火化場火化爐1座；明年預計完成東海殯儀館2座火化爐及1套空污防制設備汰換。

吳世瑋表示，市府持續響應環保，於各殯儀館及各納骨堂塔增設紙錢集中處及無煙靈位區，崇德館無煙靈位增至265個、東海館89個、大甲館25個、東勢館18個，總計397個。

此外，東勢殯儀館是目前台中市唯一「零」金爐的環保殯儀館；市府2019年首創24小時全年不打烊的殯葬設施線上租訂服務，提供民眾更便利、彈性的祭拜空間。

衛生局長曾梓展專案報告「衛生所行政相驗服務」，衛生局每年到宅行政相驗服務量約5200件，占中市每年死亡人數約30％；崇德殯儀館行政相驗駐點服務每年約1100件，占中市行政相驗案件約20％，讓喪家免去來回奔波。

(中時 )