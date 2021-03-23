美國10年期公債殖利率反彈，引發的通膨疑慮，造成金融市場今年初震盪！台灣央行也在首季理監事會加大選擇性信用管制的力道，前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳(沖)今天表示，台灣央行選擇性信用管制沒用過幾次，從2000年開始央行在金融市場釋出貨幣，造成利率一路走低；2000年時央行就應該執行選擇性信用管制，但一直到2012年才開始執行，央行現在只是在補2000年到2010年沒有做的事情。

陳(沖)指出，現在市場對通膨的疑慮，是因為市場有太多太多的貨幣，那是史無前例，除了美國外任何國家都一樣。所以每個國家都在審慎處理資金過剩下潛在的通膨問題，大家都繃緊神經在應對。以美國來說，美國釋出1.9兆美元的紓困資金其實是相當緊張的，美國去年因疫情的關係，約有1.6兆美元的超額儲蓄。開始打疫苗後，若1.6兆美元的超額儲蓄釋出，再加上1.9兆美元在市場流動，這個影響會是非常大的。

陳(沖)表示，疫苗打了半年後若確實有效，正常的消費行為開始，屆時就會真正面臨到通膨的影響。

對於年輕世代的理財，陳(沖)表示，實在無法預測年輕人的行為模式，很難想像有人會為了「鮭魚」去改名字，預測是有點冒險的。台股一直是年輕化，只是換了不同的年輕人，參與市場者應該對市場運作有相當了解，資本市場年輕化並不需要擔心，這和年齡無關，和經驗有關，如果一個老年人的經驗是「年輕化」，那就非常可怕。更多人參與才是市場，所以不能不歡迎，只是大家都要了解遊戲規則。太多人不了解股市規則和法令，那才是危險的。

(時報資訊)