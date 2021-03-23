產能受限，4月份國際EG合約行情大漲，平均漲幅達18-20%；因美國暴風雪，導致德州多座乙二醇EG產能大規模停擺，供給吃緊狀態提振，全球最大供應商SABIC宣布大幅調漲4月乙二醇EG合約價，也同時帶領另二大廠SHELL和MEGlobal跟進。

國際EG大廠相繼開出4月合約價，其中MEGlobal 4月乙二醇亞洲合同價為930美元/噸，較3月大漲140美元/噸；而SABICE和SHELL同步開出950美元/噸，分別較上個月上漲150和160美元。(商品行情網)

(時報資訊)