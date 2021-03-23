繼廈門13日增加一例從台灣輸出的確診後，21日上海衛健委又公布一起台灣輸出個案，是一名在台工作的陸籍人士，17日從台灣出發入境上海，在隔離期間出現症狀，20日確診，是台灣輸出到上海的第5例。指揮中心發言人莊人祥表示，該個案與案954、998、999同為船上的船員，隔離期滿檢驗陰性後出境到上海，20日在上海被驗出陽性。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，日前在上海驗出的台灣輸出個案，3月17日出境到上海，21日由陸方轉介告知確診，而該個案是當初和案954、998、999同為船上的船員，案954被確診後，這名在上海被驗出陽性的個案，當時與上述3人都被列為居家隔離，自主健康管理期滿，與其他5名船員採檢，當時檢驗陰性，因此出境到上海，但20日被上海驗出陽性。

莊人祥表示，從這名個案狀況來看，估計為時陰時陽個案，而非新確診。

指揮中心指出，案954為印尼籍20多歲男性船員，於108年5月23日入境臺灣，並於同日搭船出境；返臺前航程為今年2月3日自越南出境，2月8日入境臺灣。入境後至防疫旅館檢疫，檢疫期滿後返回船上自主健康管理，迄今皆無症狀；2月25日個案由仲介公司安排專車至醫院自費採檢，並於2月27日確診(Ct值32，血清抗體IgM陽性、IgG陽性)。已掌握個案接觸者共48人，包含同船船員24人列為居家隔離對象；其餘24人因有適當防護，列自主健康管理。

(中時新聞網)