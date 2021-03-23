台中市旅館商業同業公會23日攜手中彰區域觀光聯盟舉辦「2021七淘郊饗樂中彰首部曲-一機在手Easy Travel」啟動記者會。(馮惠宜攝)

新冠疫苗開打，加上台帛旅遊泡泡即將登場，以及中捷復駛等利多因素加持下，台中市旅館商業同業公會號召中、彰化80家商旅以及80家伴手禮、餐飲以及文創業者共同發行電子消費券，要透過讓利給消費者，團結出擊共創商機。

台中市旅館商業同業公會23日攜手中彰區域觀光聯盟舉辦「2021七淘郊饗樂中彰首部曲-一機在手Easy Travel」活動，公開宣布串連80家以上台中、彰化地區商旅，一起發行電子消費券，民眾只要入住以行動支付，即可回饋10％的電子消費券，並至80家合約商家消費，包括有春茶行、萬益豆干等知名店家。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌坦言，去年開始受到疫情衝擊，城市型的商旅受創嚴重，但最近疫情趨緩、加上疫苗開打，各國紛紛展開泡泡旅遊的談判，業者盼透過團結讓利吸引消費者入住，共創商機，他表示，經估算商旅業者讓利3000萬元就可搗動市場上億元的商機。

交通部觀光局執行秘書也專程來參加這項啟動儀式，她表示，這次活動呼應交通部長林佳龍推動的觀光立國、觀光主流化與觀光圈產業聯盟等觀光三對策，不僅透過觀光圈整合在地觀光業者，也搭上了智慧觀光趨勢，將旅宿所提供的優惠回饋以電子票券的方式，呈現在消費者的手機上，讓民眾可以拿著手機直接到指定的合作商家進行消費，用一支手機即可完成食宿遊購行，體驗更 Easy 的旅遊模式。

鄭昌生說，透過這樣的操作模式，預期在短短三個月的期間就能在傳統旅宿業淡季，至少為整個中彰觀光圈帶來超過5000萬元的觀光效益。尤其透過活動讓旅宿業者整合5G、雲端和金流、資訊流等將硬體升級，為台灣國門重開做好準備。

(中時 )