運動品牌龍頭Nike近年營運方針改變，減少將商品以批發形式交給獨立零售店販售，選擇透過自身線上網路商城及線下專門店銷售，一條龍模式雖讓Nike將獲利提高，卻也讓許多傳統零售店因缺少明星商品而撐不下去。

美國紐澤西運動零售店Sneakin' In老闆Ed Shaen對媒體表示，去年9月，Nike寄了一封信通知將取消合作，未來不再出貨給他販售，終止雙方27年的合作。

Nike此舉讓Ed Shaen瞬間損失了一半以上的收入，加上新冠肺炎疫情肆虐，Ed Shaen透露自己恐怕撐不到年底，「過去我們這些獨立零售店讓Nike發揚光大，但到最後這些忠誠都已經沒有任何意義。」

Nike強勢轉型反而讓零售店苦哈哈，集團首席財務官佛蘭德（Matthew Friend）先前曾表示，自2017年實施該政策以來，北美已減少30％的零售店，目前只留下約40個零售夥伴，將商品集中販售。

即使這項政策與公司成立初期的觀念背道而馳，但效果相當顯著，成功讓集團利潤增加，Nike通過自己的網站和實體店銷售，比透過批發合作夥伴所賺的錢要多出1倍。

競爭對手Under Armour與Adidas近期也決定跟上Nike的腳步轉型，Adidas將在下半年結束上萬家非核心的實體店販售，Under Armour則已撤出3,000家左右的外部零售商。

(中時新聞網)