23日，日本政府公佈一項，針對中大型日企的最新金援計畫。希望藉此，能幫助備受新冠疫情衝擊的餐飲業與旅館業，順利挺過這場風波。

從2020年疫情爆發至今，日政府主要都是提供較小日企的資金紓困援助，包括無息償債與不需擔保品貸款。

日本政府表示，因為一直持續到現在的疫情，迄今發展還是撲朔迷離。所以，除業者有短期資金調度需求外，長期來說，中大型日企，也是需要鞏固其財務體質，避免遭到疫情破壞。

包括日本開發銀行 (Development Bank of Japan)，與商工組合中央金庫(Shoko Chukin)等，一些有政府色彩的金融機構，這次將貸款給餐飲，住宿以及其它行業等。

而這也創了一次先例，那就是政府公銀單位，可以直接借錢給一些，未先與民間銀行協商貸款的日企。

根據這項最新金援計劃，公銀機關得以在最初三年內，把只需負擔1%低利的貸款，借給中大型日企。目前，市面上這類貸款，一般利息都是至少5%起跳。日政府此舉是希望，日中大型業者借錢更容易，並避免像之前沒資金活水的小公司一樣，只能黯然走向關門大吉一途。

日政府補充，現有預算可以支付新金援計劃的費用成本，因此不需要再額外追加。

市場認為，日本政府這次改向金援中大型日企，是擔心之前像小型公司行號一樣，因揮之不去的疫情，久久未看見景氣有起色，進而引發更大的日本業者一連串的倒閉潮。

私人信貸研究業者帝國數據銀行(Teikoku Databank)調查，截至12日止，疫情引起的破產件數共為1,150起。其中，居酒屋與餐館方面佔186起，至於飯店與旅館則有81件。

(時報資訊)