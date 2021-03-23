美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國經濟已「大幅改善」，並讚許國會與央行都提供了「前所未見」的支持，但同時也警告復甦仍「遠未完成」。

在為周二眾議院聽證會準備的講稿中，鮑爾表示，美國的復甦進展已經超乎普遍預期，且看起來正持續增強，家庭支出已經增加，而房市不只完全復甦，且更為熱絡。但受疫情捲土重來與擴大社交距離措施影響最嚴重的經濟領域仍然疲弱，失業率（仍然高居6.2%）低估了這個缺口，尤其是就業市場的參與率仍然遠低於疫前水準。

鮑爾表示：「復甦仍遠未完成，因此，就聯準會而言，只要有需要，我們將繼續提供經濟所需的支持」。

在種種跡象顯示復甦正持續增強之際，鮑爾準備好的談話，符合其近幾周來所確立之謹慎樂觀的基調。

隨著美國持續加快新冠肺炎疫苖接種，聯準會官員與各界都預期未來幾個月美國的消費支出將激增、經濟將加速成長，但不畏通膨可能隨之急升的預期，聯準會上周仍然宣布維持基準利率於近零水準不變，並重申至少到2023年利率都將按兵不動。

在周二召開的眾議院聽證會上，聯準會超寬鬆政策存在的潛在風險，肯定成為議員們的熱門議題。除了維持超低利率不變之外，聯準會的超寬鬆政策亦包括每月斥資1200億美元購買資產，直到該央行看到在實現其充分就業與通膨目標上「取得更多實質進展」。

自今年稍早葉倫（Janet Yellen）的財政部長職位獲國會確認以來，周二的聽證也將是鮑爾首次與這位新財長暨前任聯準會主席首次一同現身。周三兩人也將一同出席參議院銀行委員會的會議。

在本周發表的證詞中，鮑爾將重申聯準會的承諾，也就是「使用所有工具支持經濟，並確保擺脫這個艱難時期的復甦盡可能穩健」。

(時報資訊)