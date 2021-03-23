1名網友在網路上公開1張健身房會員資料照，照片中該會員在備註欄被員工寫下「在大安區烤箱幫另一名會員blow job（口交），被員工看到進行式畫面，已提醒無法這樣」，由於會員資料大多是員工內部註記，沒想到這次意外曝光，爆笑內容也讓原PO笑說被抓到不但不盡「性」，還會被全國店員都知道此「愛好」了。

該網友在Dcard上張貼一張照片，照片中疑似是1間全國連鎖健身房的會員系統，紀載某位會員的資料，包含會籍種類、狀態、到期日等等，不過引人注意的是，在會員欄最下面的註記提醒中，寫著「今日於07:15左右在大安區烤箱幫另一名會員blow job（口交），被員工看到進行式畫面，已提醒會員這裡是公共場合，可能無法這樣」，內容最後提到「會員微笑不回應地離開」。

該會員在備註欄被員工寫下「在大安區烤箱幫另一名會員blow job（口交），被員工看到進行式畫面，已提醒無法這樣」。（圖／翻攝自Dcard）

因為該會員資料是會員入場時，由健身房人員讀卡時判讀的，因此內容不會讓會員直接看到，原PO之後也在文章中笑說「之後每次你進來時，店員讀卡都會看到這個標記，然後彼此竊竊私語說『他就是很愛吃XX的那個人』」，他勸大眾不要在健身房做不雅舉動，「玩到一半被抓包，不但不盡『性』，還會被註記在全國的系統中」。

許多網友則留言說，「健身房屢見不鮮，還有看過捷運站或車站廁所的」、「備註也太好笑，員工居然告知『可能不能這樣』，也太有禮貌了吧」、「這註記也太狂了，根本是被動逼迫人解約」。

(中時新聞網)